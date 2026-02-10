Van\'da Emekliler Aylıklarından Yakınıyor

İshak Kara

(VAN) - Van'da emekliler aylıklarının yetersizliğinden yakındılar. Emekli bir kent sakini, "500 bin lirayla yetinemeyenin 20 bin lirayı emekliye yeterli gördüğünü" ifade ederek, "Bunlar emekli ile alay ediyorlar" dedi. Bir başka emekli ise, "Emeklileri gördüğün zaman insanın vicdanı sızlıyor. Cebinde bir çay parası yok" diye konuştu.

Van'da emeklilerin artan yaşam maliyetleri karşısında aylıklarının yetersizliğine ilişkin tepkileri sürüyor. Onlarca yıl çalışıp emekli olan yurttaşlar, aylıklarının geçinmeye yetmediğini ve hükümet yetkililerinin emeklilerle "dalga geçtiklerini" savundular.

ANKA Haberi Ajansı'na konuşan Enver Özkaçmaz, emeklilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Emeklilerimiz mağdur durumda. Bazı arkadaşlarımız halen 18 bin lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Ramazan var üzerimizde. Ne bir fatura ödeyebiliyorlar ne kendilerine bakabiliyorlar. Bunları bu hale getirenler düşünsünler. Emeklinin durumu çok kötü. Kirada olan emeklimiz var."

Bu kış mevsiminde yani, 20 bin lira sanki bir sadaka vermiş gibi kendilerini övüyorlar. Bu doğru bir şey değildir. Kendileri saraylarda lüks bir hayat yaşarken 20 bin lirayı emekliye veren sistem doğru bir şey yapmıyor. Bu sistemin gelecek olan gençleri de veya memurları da bu halde bırakması utanç verici. 500 bin lirayla yetinmeyen bir vatandaş gelip 20 bin liraya diyor ki 'Yeterlidir benim emeklime, ben bin lira bir fark yazdım'. Yani bunlar emekli ile alay ediyorlar."

"Emeklilerin durumu içler acısı"

Emekli Hasan Bakır ise şu ifadelerle emeklilerin yaşadığı duruma dikkati çekti:

"Son zamanlarda emeklilerle dalga geçilmesi bizlerin çok zoruna gidiyor. 17 milyona yakın emekli kitlesi var. Bunlar zamanında sana eğitim vermiş, eli öpülesi öğretmenlerdir. Sağlığın için mücadele veren sağlık emekçileridir. Kamuda görev yapmış yetkililerdir. Yerin derinliklerine inen madencilerdir. Fabrikada, tarlada çalışan emekçilerdir. Yani siz bunları bir anda yok sayamazsınız. Bütün bunlardan da vazgeçtik. Bir de bunların, bu insanların yaşam şekilleriyle dalga geçmeye başladılar. Ben bir emekli olarak televizyon izlemeye utanıyorum. En çok acı olan tarihi geçmiş ürünleri emeklilere layık görmenizdir. Sabahın 04.00'ünde, 05.00'inde vatandaşlar çıkmış, gitmiş orada 1 kilo et kuyruğuna girmişler. İnsan bunları gördüğü zaman utanır. Yani mecbur mu burada kuyruklara gidip buradan karını duyurmaya? Emeklileri gördüğün zaman insanın vicdanı sızlıyor. Cebinde bir çay parası yok. Biz de eskiden çıkardık, yanımızda mutlaka 3-5 kişi de alıp lokantada yemek yerdik. Şimdi kimse görmesin diye bir bardak çay da içmiyoruz. Çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Milletvekili dedi ya, biz maaşımızı ona versek o da maaşını bize verse. Bir ay o yaşasın bir ay da biz yaşayalım. Emeklilerle dalga geçiyorlar. Olmaması gereken şeyler bunlar. O yüzden bizler de kararımızı aldık. Emekliler olarak 17 milyon az bir kitle değil. Bizim tek bir gayemiz var, sandık gelecek bu sefer değişecek. Sandıktan başka bir şey demiyorum."

"Emeklilerin bedduasını almasınlar"

Emekli Niyazi Başak ise, "Emeklilerin durumu kritik. İşte bir onlara marhamet etsinler. Ben 25 sene kasamdan para çıkarmışım yatırmışım 25 sene o parayı başka yere yatırsam şu an 3 misli geri alırdım. Bugün bana veriyor 20 bin lira para, asgari ücreti bile vermiyor. Biraz merhamet etsinler. Nedir bin lira? Emeklilerin bedduasını almasınlar" dedi.