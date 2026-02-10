Van'da Emekliler Aylıklarından Yakınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Van'da Emekliler Aylıklarından Yakınıyor

Van\'da Emekliler Aylıklarından Yakınıyor
10.02.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da emekliler, yetersiz aylıkları ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle hükümeti eleştiriyor.

İshak Kara

(VAN) - Van'da emekliler aylıklarının yetersizliğinden yakındılar. Emekli bir kent sakini, "500 bin lirayla yetinemeyenin 20 bin lirayı emekliye yeterli gördüğünü" ifade ederek, "Bunlar emekli ile alay ediyorlar" dedi. Bir başka emekli ise, "Emeklileri gördüğün zaman insanın vicdanı sızlıyor. Cebinde bir çay parası yok" diye konuştu.

Van'da emeklilerin artan yaşam maliyetleri karşısında aylıklarının yetersizliğine ilişkin tepkileri sürüyor. Onlarca yıl çalışıp emekli olan yurttaşlar, aylıklarının geçinmeye yetmediğini ve hükümet yetkililerinin emeklilerle "dalga geçtiklerini" savundular.

ANKA Haberi Ajansı'na konuşan Enver Özkaçmaz, emeklilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Emeklilerimiz mağdur durumda. Bazı arkadaşlarımız halen 18 bin lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Ramazan var üzerimizde. Ne bir fatura ödeyebiliyorlar ne kendilerine bakabiliyorlar. Bunları bu hale getirenler düşünsünler. Emeklinin durumu çok kötü. Kirada olan emeklimiz var."

Bu kış mevsiminde yani, 20 bin lira sanki bir sadaka vermiş gibi kendilerini övüyorlar. Bu doğru bir şey değildir. Kendileri saraylarda lüks bir hayat yaşarken 20 bin lirayı emekliye veren sistem doğru bir şey yapmıyor. Bu sistemin gelecek olan gençleri de veya memurları da bu halde bırakması utanç verici. 500 bin lirayla yetinmeyen bir vatandaş gelip 20 bin liraya diyor ki 'Yeterlidir benim emeklime, ben bin lira bir fark yazdım'. Yani bunlar emekli ile alay ediyorlar."

"Emeklilerin durumu içler acısı"

Emekli Hasan Bakır ise şu ifadelerle emeklilerin yaşadığı duruma dikkati çekti:

"Son zamanlarda emeklilerle dalga geçilmesi bizlerin çok zoruna gidiyor. 17 milyona yakın emekli kitlesi var. Bunlar zamanında sana eğitim vermiş, eli öpülesi öğretmenlerdir. Sağlığın için mücadele veren sağlık emekçileridir. Kamuda görev yapmış yetkililerdir. Yerin derinliklerine inen madencilerdir. Fabrikada, tarlada çalışan emekçilerdir. Yani siz bunları bir anda yok sayamazsınız. Bütün bunlardan da vazgeçtik. Bir de bunların, bu insanların yaşam şekilleriyle dalga geçmeye başladılar. Ben bir emekli olarak televizyon izlemeye utanıyorum. En çok acı olan tarihi geçmiş ürünleri emeklilere layık görmenizdir. Sabahın 04.00'ünde, 05.00'inde vatandaşlar çıkmış, gitmiş orada 1 kilo et kuyruğuna girmişler. İnsan bunları gördüğü zaman utanır. Yani mecbur mu burada kuyruklara gidip buradan karını duyurmaya? Emeklileri gördüğün zaman insanın vicdanı sızlıyor. Cebinde bir çay parası yok. Biz de eskiden çıkardık, yanımızda mutlaka 3-5 kişi de alıp lokantada yemek yerdik. Şimdi kimse görmesin diye bir bardak çay da içmiyoruz. Çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Milletvekili dedi ya, biz maaşımızı ona versek o da maaşını bize verse. Bir ay o yaşasın bir ay da biz yaşayalım. Emeklilerle dalga geçiyorlar. Olmaması gereken şeyler bunlar. O yüzden bizler de kararımızı aldık. Emekliler olarak 17 milyon az bir kitle değil. Bizim tek bir gayemiz var, sandık gelecek bu sefer değişecek. Sandıktan başka bir şey demiyorum."

"Emeklilerin bedduasını almasınlar"

Emekli Niyazi Başak ise, "Emeklilerin durumu kritik. İşte bir onlara marhamet etsinler. Ben 25 sene kasamdan para çıkarmışım yatırmışım 25 sene o parayı başka yere yatırsam şu an 3 misli geri alırdım. Bugün bana veriyor 20 bin lira para, asgari ücreti bile vermiyor. Biraz merhamet etsinler. Nedir bin lira? Emeklilerin bedduasını almasınlar" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Emekliler Aylıklarından Yakınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı Yaşıtları tarafından böyle darbedildi 14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı! Yaşıtları tarafından böyle darbedildi
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
NFL yıldızından Super Bowl’da hapishane kıyafetli ICE protestosu NFL yıldızından Super Bowl'da hapishane kıyafetli ICE protestosu

13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 14:12:41. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Emekliler Aylıklarından Yakınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.