Van'da Etkili Kar Yağışı

VAN'ın bazı ilçelerinde dün gece aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kardan dolayı kent genelinde 90 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

Van'ın bazı ilçelerinde dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 30 mahalle ve 60 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının en etkili olduğu Başkale ilçesinde kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. İlçede park halindeki araçlar kara gömülürken, belediye ekipleri trafikte aksama yaşanmaması için kar temizliği yaptı.

Öte yandan, Van-Çatak kara yolunda da ulaşım sabah 08.00-17.30 arasında sağlanıyor. Bu saatten sonra araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Haber: Harun AKSU/BAŞKALE (Van),