Van'da "Girişimcilik ve Teknoloji Sohbetleri" - Son Dakika
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Van'da "Girişimcilik ve Teknoloji Sohbetleri"

04.04.2022 16:10
Van'da "Girişimcilik ve Teknoloji Sohbetleri"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "Girişimcilik ve Teknoloji Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "Girişimcilik ve Teknoloji Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, inovasyonun tüm dünya için gerekli olduğunu söyledi.

Sorunların çözümünde yeni yöntemler üreten inovatif düşünce için değişime istekli, özgün ve girişimci bir karaktere sahip olunması gerektiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Güneş panelleri, elektrikli arabalar, akıllı telefonlar, tabletler, kendi enerjisini üreten veya enerjiden tasarruf eden aletler, sağlık alanında geliştirilen uygulama ve cihazlar, hizmet, pazarlama gibi alanlarda kullanılan birçok yenilikçi davranış modelleri inovatif düşüncenin getirilerinden sadece birkaçıdır. Orijinal fikirler, özgünlük, problem çözme, merak duygusu, işbirliği, yüksek iletişim gücüne sahip olma gibi olgular inovatif düşüncenin temel özellikleridir. Gençlerimizden topluma fayda sağlayacak bilgi üretmelerini bekliyoruz. İnovatif düşünme davranışını benimseyin, risk alma cesareti gösterin, değişmeye istekli ve girişimci olun, sürekli çalışarak pratik yapın, zihninizi öğrenmeye ve yeniliklere açın, iletişim odaklı olun, diğer insanların fikirlerini dikkate alın, takım çalışmasına meyledin, motivasyonunuzu her daim yüksek tutun. Empati kurun, gözlemleyin, kendinizi her daim geliştirmek rutininiz olsun. Bu sayede kişisel gelişiminizi en üst seviyeye çıkaracaksınız, ülkemize katkı sunacaksınız."

Programa, rektör yardımcılarından Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şenay Baydaş, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ünal, Müzik ve Sahne Sanatları Dekanı Prof. Dr. Sebaheddin Şevgin, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Emre Biçek, Van Teknokent yetkilileri ve akademisyenler katıldı.

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Mühendislik Fakültesi, Girişimcilik, Güneş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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