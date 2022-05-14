Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

14.05.2022 15:42
Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

VAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda, yüksek meblağlar karşılığında göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan ve gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda, yüksek meblağlar karşılığında göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan ve gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yasa dışı yolardan İran sınırından aldıkları kaçak göçmenleri Van'a getiren ve buradan da yüksek rakamlar karşılığında teknelerle Bitlis'in Adilcevaz ve Tatvan ilçelerini kullanarak batı illerine sevkini yapan M.A., ve R.A.,'yı takibe aldı. Yapılan takip sonucu Van'da yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen, JASAT, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama - Son Dakika
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