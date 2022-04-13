Van'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerin çalışması sonucu yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.