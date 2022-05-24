Van'da kaçak avlanılan 20 kilogram inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da kaçak avlanılan 20 kilogram inci kefali ele geçirildi

24.05.2022 16:56
Van'da kaçak avlanılan 20 kilogram inci kefali ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 20 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 20 kilogram inci kefali ele geçirildi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İskele bölgesinde kaçak balık avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipleri görerek olay yerinden uzaklaşanların bıraktığı poşetlerde yaklaşık 20 kilogram inci kefaline el konuldu.

Balıkları tekrar suya bırakan ekipler, kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kaçak avlanılan 20 kilogram inci kefali ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kaçak avlanılan 20 kilogram inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
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