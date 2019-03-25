Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde 6 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 6 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova mahallesi Bağrıyanık sokakta park halindeki otomobilde yaptığı aramada 6 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara buldu.



Olayla ilgili gözaltına alınan E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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