Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

2 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde 6 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde 6 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova mahallesi Bağrıyanık sokakta park halindeki otomobilde yaptığı aramada 6 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:23 Kaynak: AA

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