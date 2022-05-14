Van'da kaçakçılık operasyonundan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da kaçakçılık operasyonundan iki kişi tutuklandı

14.05.2022 15:39
Van'da kaçakçılık operasyonundan iki kişi tutuklandı

Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden iki kişi tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden iki kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ile mücadele kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda; İran İslam Cumhuriyeti ülkesi sınırlarından yasadışı göçmenleri Van iline getirerek, tekneler vasıtasıyla Adilcevaz-Tatvan hattını kullanan, batı illerine sevklerini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı olaylarını yüksek meblağlar karşılığında üst seviyede organize eden M.A. ve R.A. isimli şahıslar, Van il merkezinde yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Van'da kaçakçılık operasyonundan iki kişi tutuklandı
Van'da kaçakçılık operasyonundan iki kişi tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kaçakçılık operasyonundan iki kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kaçakçılık operasyonundan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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