Kapısını kırarak girdikleri okulda hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kapısını kırarak girdikleri okulda hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde kapısını kırarak girdikleri okulda televizyon ve gıda malzemelerini çalan, okula da zarar veren 2 zanlı tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde kapısını kırarak girdikleri okulda televizyon ve gıda malzemelerini çalan, okula da zarar veren 2 zanlı tutuklandı. Erciş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Latifiye Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulunda hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda okulda incelemelerde bulunan ekipler, tahrip olan güvenlik kamerası kayıt cihazını tamir ederek görüntülerden 2 kişiyi belirledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.T. (26) ile S.K. (17), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerden Y.T'nin aynı hafta içinde 4 iş yerindeki hırsızlık olaylarına da karıştığı saptandı. Öte yandan, şüphelilerin saat 23.00'te okula girdikleri ve saat 04.00'e kadar okulda kaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Dakika

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri

IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı

Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı! O anlar kamerada

Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek

Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar

Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı

İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz