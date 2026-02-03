Van'da Karayolları İş Makinesi Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Van'da Karayolları İş Makinesi Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

03.02.2026 11:12
Van'ın Çaldıran ilçesinde kar temizleme çalışması yapan iş makinesi kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yol açma çalışması yürüten Karayollarına ait iş makinesinin kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yalandı.

Edinilen bilgiye kaza, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Soğuksu Mahallesi civarında meydana geldi. Tendürek Geçidi'nde yoğun kar yağışıyla birlikte kar temizleme yapan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 115. Erciş Şube Şefliği ekibinin aracı, yoğun tipiden dolayı refüje çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Şoförün cenazesi sıkıştığı yerden çıkartılırken, yaralının çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Yoğun tipiden dolayı Tendürek Geçidi ulaşıma kapatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

