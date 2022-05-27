"Van'da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol" sempozyumu sona erdi - Son Dakika
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"Van'da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol" sempozyumu sona erdi

27.05.2022 17:36

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Van'da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol" konulu sempozyum tamamlandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Van'da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol" konulu sempozyum tamamlandı.

Van YYÜ Mühendislik Fakültesi konferans salonunda iki gün süren sempozyumun kapanış töreninde konuşan YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Koçlar, çok anlamlı ve bilimsel bir sempozyuma ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kentte daha çok bilimsel sempozyumların yapılması gerektiğini belirten Koçar şunları kaydetti:

"Burada 90'lı yıllarda yapılan kazılar var. Toplu mezarlar bulundu. Bu toplu mezarların daha sonraki süreçte unutulmaya başladığını görüyoruz. Van halkı da unuttu. Oradaki toplu mezarlarla ilgili hafızalarda neredeyse bir şey yok. Sempozyumla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. 'Çok teşekkür ediyoruz. Hafızasını yitirmiş şehrin hafızasını canlandırıyorsunuz.' diye mesajlar aldık. İyi bir iş yaptığımıza kanaat getirdim. Van bu işin merkezi olmalı. Her sene burada bilimsel sempozyumlar düzenlenmeli. Bunu yapmanın gayreti içindeyiz. Tarih Bölümü olarak soykırımla ilgili burslu doktorayı burada başlattık. Bu konuyla ilgili 3 öğrencimiz doktora yapıyor. YÖK'ün başlattığı 'Ermeni Meselesi' alanına da başvurumuzu yaptık. Oradan da olumlu cevap bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Van'ı merkez yapmaya çalışıyoruz."

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin'in de katıldığı sempozyum, fotoğraf çekimiyle son buldu.

Van'da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol sempozyumu sona erdi
Van'da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol sempozyumu sona erdi
Van'da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol sempozyumu sona erdi
Van'da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol sempozyumu sona erdi

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'Van'da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol' sempozyumu 'Van'da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol' sempozyumu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Van'da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol' sempozyumu sona erdi - Son Dakika


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