Van'da kurban kesimi randevu ile olacak - Son Dakika

Van'da kurban kesimi randevu ile olacak

Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında kurbanlıkların, kesim yerlerinde randevu sistemiyle kesileceği belirtildi.

Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında kurbanlıkların, kesim yerlerinde randevu sistemiyle kesileceği belirtildi.

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Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların herhangi bir aksaklıkla karşılaşmaması için harekete geçti. Vatandaşların kurbanlarını usulüne göre sağlıklı bir ortamda kesmesi için Büyükşehir Belediyesinin veteriner hekimleri ve zabıtası bayram boyunca görev başında olacak. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış ve kesim alanlarını kararlaştıran Van Büyükşehir Belediyesi, İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına ait ilçe mezbahaneleri olmak üzere kurbanların randevu sistemine göre kesileceği yerleri belirledi.


Edremit içesinde vatandaşların Esentepe Mahallesi Yunus Emre İlkokulu karşısı, Erenkent Mahallesi 3'üncü etap son durak, Erenkent Mahallesi 10'uncu etap cami yanı, Erenkent Mahallesi 14'üncü etap cami yanı, Erdemkent Mahallesi Erdemkent ilkokulu karşısı ile Kavurma Mahallesi Memur-Sen TOKİ'de kesileceği ifade edilirken, İpekyolu ilçesinde ise Bostaniçi Mahallesi İpekyolu Belediyesi mezbahanesi, Bostaniçi Mahallesi İpekyolu Belediyesi Özsüerler mezbahanesi, İpekyolu ilçesindeki tüm oto yıkamalar, Tuşba ilçesinde de kurban kesim yerlerinin Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi Eser Oto Yıkama, Beyüzümü Mahallesi Köy üstü mevki Van Gölü Et Mezbahanesi ve Tuşba ilçesindeki tüm oto yıkamalar olarak belirlendi.


Bayram süresince belirlenin kurban kesim alanlarının dışında kesim yapılmasına izin verilmeyeceğini ifade eden yetkililer, satış ve kesim alanlarının da Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri ve zabıtaları nezaretinde sürekli denetleneceğini belirtti. Kurbanlarını Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı mezbahanelerde kestirmek isteyen vatandaşların Özalp için 0539 431 73 72, Erciş için 0505 279 5314, Gevaş için 0543 418 88 86, Başkale için 0541 882 22 63 numaralı telefonlardan randevu oluşturabilecekleri de dile getiren yetkililer, kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması ve gerekse çeşitli dilek ve şikayetleri için vatandaşların Van Büyükşehir Belediyesinin 444 44 65 numaralı telefonundan çağrı merkezine ulaşabileceğini söyledi.


Öte yandan salgın tedbirleri kapsamında kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarına sadece hisse sahiplerinin alınacağını belirten yetkililer, kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak, parçalama işlemine izin verilmeyeceğini, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar hakkında da idari para cezasının uygulanacağını sözlerine ekledi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da kurban kesimi randevu ile olacak - Son Dakika
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