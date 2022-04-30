VAN'DA MARTILARIN 'BALIK' NÖBETİ - Son Dakika
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VAN'DA MARTILARIN 'BALIK' NÖBETİ

30.04.2022 13:34

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme göçüne sayılı günler kalırken, dere yataklarında martı yoğunluğu yaşanıyor.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme göçüne sayılı günler kalırken, dere yataklarında martı yoğunluğu yaşanıyor.

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz'da üreme dönemleri olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri, bu dönemde gölden çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, uçarcasına suyun akışının tersine yüzüyor. Yoğun üreme göçüne sayılı günler kalırken, martılar da bölgeye gelmeye başladı.

Her yıl Erciş ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan balık bendine gelerek hem balıkları hem de avlanan martıları görüntüleyen fotoğrafçı Ferzande Coşar, Deli Çay'da görsel güzelliğin yakın zamanda başlayacağını söyledi. Çoşar, "Martıların nöbet tutmaya başlamaları da ilginç görüntüler oluşturuyor. Av yasağı ve alınan tedbirler göldeki balık popülasyonunu artırdı. Bu durum gözlem yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere de büyük imkan sunuyor. Ben de burada martıların balıklarla olan mücadelesini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum" dedi.

VAN'DA MARTILARIN 'BALIK' NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN 'BALIK' NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN 'BALIK' NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN 'BALIK' NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN 'BALIK' NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN 'BALIK' NÖBETİ

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Kaynak: DHA

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