Van'da Ramazan Denetimleri Başladı

Van'da yaklaşan ramazan ayı öncesinde kasap, fırın ve marketler denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazanın yaklaşması dolayısıyla kasap, fırın ve marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Kentteki marketlere giden ekipler, sebze, meyve, gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Ekipler reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

Market işletmecisi Ferhat Atacan, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin üstüne düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Ekiplerin marketlerde denetim yaptığını belirten Atacan, "Bu tür denetimler hem tüketici hem de marketlerin otokontrol sistemlerinin geliştirilmesi açısından önemli. Son kullanma tarihi geçen ürünler konusunda işletmecilerimizin daha hassas davranması gerekiyor." dedi.