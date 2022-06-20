Van'da 'Sosyal Destek Hızır Van' projesinin lansman toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 'Sosyal Destek Hızır Van' projesinin lansman toplantısı yapıldı

20.06.2022 13:20

Van'da 'Sosyal Destek Hızır Van' projesinin lansman toplantısı yapıldıVAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, devletin her zaman milletin yanında olduğunu belirterek, "Milletin derdiyle dertlenmek, sorunuyla ilgilenmek devlet olarak bizim görevimizdir" dedi.

Van'da 'Sosyal Destek Hızır Van' projesinin lansman toplantısı yapıldı

VAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, devletin her zaman milletin yanında olduğunu belirterek, "Milletin derdiyle dertlenmek, sorunuyla ilgilenmek devlet olarak bizim görevimizdir" dedi.

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Sosyal Destek Hızır Van' projesinin lansman toplantısı Edremit Uygulama Otelinde yapıldı. AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve muhtarların katıldığı toplantıda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, devletin her zaman milletin yanında olduğunu belirtti. 'Sosyal Destek Hızır Van' projesinin sadece yardım değil aynı zamanda insana dokunan, yaşamı kolaylaştıran, kamu kurumlarına daha kolay ulaşımı sağlayan bir proje olduğuna vurgu yapan Balcı, "Fakirin, fukaranın, garibanın, gurebanın yarasına merhem olmak, derdiyle dertlenmektir. İşin özü budur. Bazen derler ya 'Allah'tan başka kimsesi yok. Nerede bu devlet, nerede bu millet?' İşte devlet, işte millet. Bizim anlayışımıza, felsefemize göre devletin gerçek sahibi millettir. Milletsiz devlet olmaz. Dolayısıyla devletin gerçek sahipleri, ihtiyaç sahibi insanların yanında olacaklardır. Buradaki hedef kitlemiz de engelliler, yatalak hastalar, yetimler, öksüzler, gücü, takati olmayan insanlarımızdır. Toplumun sosyoekonomik anlamda en zor kesimi bunlar. Onlara ulaşacağız. Onların kapı komşusu, evladı, annesi, babası, abisi, ablası olacağız. Fakiri, fukarayı bizim bulmamız lazım. Çünkü fakir, fukaramız onurludur" dedi.

Proje bünyesinde 150 kişinin sahada görev alacağını anlatan Balcı, "Tüm kentte uygulayacağız. Ekipler sahaya da hakim olacaklar. İletişim hatları kuruldu. Bu kitleleri tespit edecek ekiplerimizi; okul müdürlerimiz, imamlarımız, muhtarlarımız ve milletin derdiyle dertlenenler yönlendirecek. Ev ev gezecekler. Milletin derdiyle dertlenmek, sorunuyla ilgilenmek devlet olarak bizim görevimizdir. 150 şefkat elçisi sahadaki gözümüz, kulağımız, elimiz ve ayağımız olacak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı Güngören'de Ekonomi Buluşmaları toplantısı yapıldı Güngören'de Ekonomi Buluşmaları toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 'Sosyal Destek Hızır Van' projesinin lansman toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:22:41. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 'Sosyal Destek Hızır Van' projesinin lansman toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement