Sporcular rafting yarışmasında ter döktü - Son Dakika
Üye Girişi

Sporcular rafting yarışmasında ter döktü

26.06.2022 18:27

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen "11. Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" kapsamında rafting yarışması düzenlendi.

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen "11. Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" kapsamında rafting yarışması düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından ilçeye 5 kilometre mesafedeki Kanispi Şelalesi'nin bulunduğu bölgede düzenlenen festivalde halk oyunları ekibi gösterilerinin ardından Çatak Çayı'nda rafting heyecanı yaşandı.

15 Temmuz mesire alanında Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın komutuyla başlayan yarışta, 8 takımın sporcuları dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışı Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve vatandaşlar izledi.

YORUMLAR
500
Beykoz'da binlerce sporcu Turkcell GranFondo yarışında ter döktü Beykoz'da binlerce sporcu Turkcell GranFondo yarışında ter döktü Çoruh Nehri'nde rafting botları tekrar suyla buluştu Çoruh Nehri'nde rafting botları tekrar suyla buluştu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sporcular rafting yarışmasında ter döktü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 00:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: Sporcular rafting yarışmasında ter döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement