Van'da Suç Örgütüne Operasyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da Suç Örgütüne Operasyon!

Van\'da Suç Örgütüne Operasyon!
28.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van merkezli operasyonda 7 şüpheli, aralarında kamu görevlileri de bulunarak gözaltına alındı.

VAN merkezli 3 ilde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında jandarmanın eş zamanlı operasyonlarında, aralarında 3 kamu görevlisinin de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Van merkezli Hakkari ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 3 kamu görevlisinin de olduğu toplam 8 şüpheliye yönelik, 7 ayrı adrese yapılan baskınlarda H.A.B., M.K.A., F.U., İ.B., S.U., C.B. ve B.S., gözaltına alındı. A.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi. Operasyonlarda 1 otomobil, 7 cep telefonu, 7 sim kart, 1 epikriz raporu ve 2 sağlık kurulu raporu ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Güncel, Kamu, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Suç Örgütüne Operasyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Bursa’da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu
Emniyet ip gibi dizdi İşte çok konuşulan “Lavaşçılar“ çetesi Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi

11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
10:50
“RTÜK göreve“ çağrıları Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
"RTÜK göreve" çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 11:39:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Van'da Suç Örgütüne Operasyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.