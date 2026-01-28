Van\'da Suç Örgütüne Operasyon!

VAN merkezli 3 ilde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında jandarmanın eş zamanlı operasyonlarında, aralarında 3 kamu görevlisinin de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Van merkezli Hakkari ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 3 kamu görevlisinin de olduğu toplam 8 şüpheliye yönelik, 7 ayrı adrese yapılan baskınlarda H.A.B., M.K.A., F.U., İ.B., S.U., C.B. ve B.S., gözaltına alındı. A.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi. Operasyonlarda 1 otomobil, 7 cep telefonu, 7 sim kart, 1 epikriz raporu ve 2 sağlık kurulu raporu ele geçirildi.