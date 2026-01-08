Van'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
Van'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

Van\'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı
08.01.2026 12:43
Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 'Tefecilik' ve 'Örgüt kurma' suçlarından 8 şüpheli yakalandı.

VAN'da jandarma ekipleri tarafından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Tefecilik' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İpekyolu, Tuşba ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Tefecilik' suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin 9 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 28 senet, 8 çek, 1 çek fotokopisi, 1 çek defteri, 1 tapu senedi, 33 araç alım-satım evrakı, 2 vekaletname, 15 kullanılmış çek dip koçanı, 5 bitmiş çek defteri koçanı, 31 sayfa alacak listesi dokümanı, 2 alacak not kağıdı, 8 cep telefonu, 8 SIM kart, 1 yazar kasa POS cihazı ve 1 başkasına ait kredi kartı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.T. (46), O.Y. (47), R.T. (57), Z.N. (45), İ.G. (46), E.C. (43), A.E. (49) ve M.N.Ç. (45) isimli 8 şüpheli yakalanarak MASAK'tan elde edilen verilere göre suçtan elde edilen varlıklarına da el konulmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Gözaltı, Ekonomi, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Van'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
