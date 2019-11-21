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Van'da terör operasyonu

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak ve barınma alanlarının tespiti amacıyla Esenyamaç Mahallesi Tutuklu mezrası kırsalına operasyon düzenlendi.

"Kıran- Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" adı verilen operasyonda M16 piyade tüfeği, uzun namlulu silah, el yapımı patlayıcı tuzaklı tüp, iki el yapımı patlayıcı düzeneği, iki kilo amonyum nitrat ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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