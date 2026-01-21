Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atalan Mahallesi'nde T.A. yönetimindeki 07 CBH 523 plakalı Volkswagen marka otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Bölgeye ambulans, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Son Dakika › 3-sayfa › Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?