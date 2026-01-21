Van\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atalan Mahallesi'nde T.A. yönetimindeki 07 CBH 523 plakalı Volkswagen marka otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Bölgeye ambulans, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN