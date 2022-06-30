Van'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

30.06.2022 09:42
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 23-29 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2,11 gram eroin, 978 gram sentetik uyuşturucu ve 7 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 8'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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