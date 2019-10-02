Van'da 'Yaya Geçitlerinin Nöbetçileriyiz' uygulaması

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Van'da bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.



İskele Caddesi Atatürk Anadolu Lisesi önünde yapılan uygulamada, sürücülere yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu hatırlatıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, emniyet ve jandarma ekiplerinin yanı sıra öğrencilerin de yer aldığı uygulamada, sürücülere bilgilendirmelerde bulunuldu. Önceliğin yayalara ait olduğunun anlatıldığı uygulamada, ayrıca araçta bulunan çocuklara da anne ve babalarını uyarmaları istenildi.



Uygulama sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan uygulamanın Van'da da 14 ayrı noktadaki yaya geçitlerinde gerçekleştirildiğini söyledi. Önceliğin yayaya ait olduğuna dair bilincin oluşması için uygulama yapıldığını dile getiren Vali Bilmez, "Bu sene İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyasının devamı olan 'Yaya Geçitlerinin Nöbetçisiyiz' uygulamasını yaptık ve bu uygulamada sürücülerimizin kurala uymasını istedik. Çocuklarımızla, öğrencilerimizle de yaya geçitlerinde bunun birebir uygulamasını yaparak, bu konudaki farkındalığı arttırmaya çalıştık. Bize bugün destek veren trafik görevlilerine, emniyet ve jandarma yetkililerine teşekkür ediyorum. İnşallah daha az kazanın olduğu, yayaların çok rahatlıkla bu hakkını kullandığı bir kent oluruz. Bu konuda bütün sürücülerimizi duyarlı olmaya davet ediyor, vatandaşların da bu konuda uyarıcı olmalarını ve sürücüleri bu konuda uyarmaları gerektiğine inanıyoruz. Bunun yanında tüm çocuklarımızın da araç kullanırken anne ve babalarını denetlemelerini ve kurallara uymadıkları zaman kırmızı düdüklerini çalmalarını bekliyoruz" dedi. - VAN