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Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı - Son Dakika

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

28.01.2022 10:48

Van'da buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 9 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Feci kaza, sabah saatlerinde Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Van'a gelen yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI, 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı
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Mersin, Gevaş, Kaza, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı - Son Dakika
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