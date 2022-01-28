Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı - Son Dakika

Feci kaza, sabah saatlerinde Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Van'a gelen yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
İşte olay yerinden görüntüler;
Kaynak: DHA
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