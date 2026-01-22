Van'da Zorlu Kış Koşulları - Son Dakika
Van'da Zorlu Kış Koşulları

22.01.2026 11:17
Van'da yağışlar nedeniyle kar kalınlığı 2 metrelere ulaştı, yaşam zorlaştı ve bir kişi çığda hayatını kaybetti.

SEDAT GÜMÜŞ - Van'ın yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yıl başından bu yana aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması yaşamı zorlaştırıyor.

Yeni yılın ilk gününde düşen çığ nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği Çatak ilçesinin kırsal mahallelerinde çetin kış şartları hüküm sürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu, tek katlı ev ve ahırların, araçların karla kaplandığı mahallelerde yaşayanlar, bir taraftan evlerin çatılarına kadar yükselen kar yığınını temizlemeye çalışırken, bir yandan da geçim kaynakları olan hayvanların bakımıyla ilgileniyor.

Bazı noktalarda adeta tünel açarak ahırlara ulaşan, saatlerce evlerin çevresindeki karları temizlemekle uğraşan yöre sakinleri, ezdikleri kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını yemliyor.

"2003'ten bu yana böyle bir kış görmemiştik"

Elmacı Mahallesi sakinlerinden Ebubekir Elitaş, AA muhabirine, bu yılki kışın yağışların da etkisiyle çok zor geçtiğini söyledi.

Mahallenin iki yanına çığ düştüğünü, metrelerce karın olduğunu dile getiren Elitaş, şöyle konuştu:

"Buradan çıkmak mümkün değil. Anca evde oturuyoruz, sobamızı yakıyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz, televizyon izliyoruz. 2003'ten bu yana böyle bir kış görmemiştik. 10 senedir kuraklık var. Herkes bunun farkındadır. Tarlalarımızı 2-3 senedir zaten ekmemiştik. Bir tek ağaçlara su verebiliyorduk kurumasınlar diye. Karın yağması bu açıdan sevindirici. Yağış yoksa bu memlekette hiçbir şey yoktur. Kış iyidir ama bir yandan bizim açımızdan zordur. Evlerin damını temizlemek zorundayız. Bazı günler iki-üç defa temizliyoruz, yine de baş edemiyoruz. Kar çok fazla yağıyor."

Hüsnü Tuci ise yıllardır ilk kez bu kadar yağışa tanıklık ettiklerini anlatarak, "Çok kar yağdı. 1,5 metreden fazla kar var. Kar yağışından memnunuz fakat her yer karla kaplanmış durumda. Hayvanımızın otu yok. Zor şartlarda getiriyoruz. Yolumuz bazen kapanıyor. Evler kar altında." dedi.

Bu yıl zorlu bir kış geçirdiklerini belirten Kemal Tuci de "Gideceğimiz yerlere tüneller açarak ulaşabiliyoruz. Bu sene kar çok fazla yağdığı için mahallenin ara sokakları kar altında. Bu tünelleri açmaktan başka çaremiz yok, aksi takdirde hayvanlarımız aç kalacak, hatta biz bile evden çıkamayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

