Van'daki oda başkanlarından Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret - Son Dakika

Van'daki oda başkanlarından Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret

01.12.2020 20:27
Van'daki oda başkanlarından Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret, System.String[]

Van'daki meslek odalarının başkanları, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

Van'daki meslek odalarının başkanları, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ile Çaldıran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atilla Adıyaman Ensari ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ensari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zor ve sıkıntılı dönem yaşayan esnaf ve sanatkarların sorun ve sıkıntılarını ele aldıklarını söyledi.

Esnafın daha rahat etmesi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Ensari, "Özellikle pandemi sürecince sürekli esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman esnafımızın ve sanatkarımızın yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Berge ise pandeminin başlangıcından bu yana ilçeyi ikinci kez ziyaret ettiklerini söyledi.

"Belediye başkanımızın esnaf ve sanatkarlarımıza olan yakın ilgi ve alakalarından dolayı kendisini makamında ziyaret ederek süreci değerlendirdik." diyen Bergen, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde esnafımızın sorun ve sıkıntılarını ele aldık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette ilimizde bulunan diğer esnaf odaları başkanlarımızla birlikte kayıt dışı esnafımızın kayıt altına alınması gerektiği, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve adaletin sağlanması konusunda istişarelerimiz oldu. Başkanımızın özellikle pandemi döneminde her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olması, sorun ve sıkıntılarını paylaşması bizlere her zaman güç katmıştır. Kendilerine esnafımız adına teşekkür ederiz."

Esnaf ve Sanatkarlar, Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'daki oda başkanlarından Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, sevgilisiyle dudak dudağa sarmaş dolaş poz verdi Alkol bitince dezenfektan içen 8 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı "Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var
4 futbolcusu korona olan Newcastle United'ın Aston Villa maçı ertelendi 4 futbolcusu korona olan Newcastle United'ın Aston Villa maçı ertelendi         
20:33
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı         
20:07
Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu         
19:56
Beyoğlu'nda korkutan yangın! 7'nci katta mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı Beyoğlu'nda korkutan yangın! 7'nci katta mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı         
19:52
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
"Kiralık katil" iddialarına Kadir Şeker'in avukatından yanıt: Temeli olmayan iftiralar         
17:57
Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı         
16:50
Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz         
15:57
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 20:45:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'daki oda başkanlarından Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei