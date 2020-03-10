Van'daki Tekel binasının arkasındaki eklentiler yıktırıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van Valiliğine tahsis edilen Tekel binasının arka kısmında bulunan eklentiler yıktırıldı.



Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kamu kurumlarına ait alanlardaki kaçak yapılaşmamaya müsaade etmiyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van Valiliğine tahsisi gerçekleştirilen Tekel binasının arka kısmında bulunan eklentilerde yıkım çalışması yapıldı.



Van Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sürenin dolmasının ardından yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde başlandı. Zabıta ekipleri tarafından tahliyesi yapılan barakalar, daha sonra iş makineleri ile tek tek yıktırıldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla eklentiler yıktırılarak enkazları kaldırıldı.



Buradaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, kamu kurumlarına ait arazilerdeki yasa dışı yapılaşma ve değnekçilik olarak ifade edilen bu alanların işletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, bu alanlardaki çalışmalarının devam edeceğini söyledi.



Tekel binasına ait olan arazinin Van Valiliğine tahsis edildiğini hatırlatan Sevinç, "Daha önce buradaki vatandaşlarımızı uyararak gerekli tebligatları yapmıştık. Buradaki eklentilerin tahliyesi noktasında süre tanımıştık. Sürenin tamamlanması ile birlikte bugün sabah saatlerinde de ekiplerimiz yıkım çalışmalarına başladı. İlimizde bundan sonra da kamuya ait arazilerde yapılan işgallere ve değnekçilik faaliyetlerine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı da bu noktada duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - VAN