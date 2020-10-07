Son dakika! Van'daki vaka sayısı kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika! Van'daki vaka sayısı kontrol altına alındı

07.10.2020 13:27

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının geçen ay en fazla arttığı 14 ilden biri olan Van'da, alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar sayesinde vaka artış hızı kontrol altına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının geçen ay en fazla arttığı 14 ilden biri olan Van'da, alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar sayesinde vaka artış hızı kontrol altına alındı.

Yürütülen özverili çalışmalar sonucu geçen aya oranla vaka sayısının büyük oranda azaldığı kentte, alınan önlemlere rağmen karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 170 kişi, kentteki yurtlara yerleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 50 civarında olduğunu ve bir haftadır bu civarda seyrettiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na kadar kentte süreci iyi atlattıklarını, bayramın ardından ise vaka sayısının hızla arttığını anlatan Bilmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Van'da yapılan koordinasyon toplantısında yeni tedbirlerin alındığını belirtti.

"Entübe yoğun bakım sayımızda yüzde 50 azalma oldu"

Kentte bulaşı kaynağının daha çok cenazeler, düğünler, toplu etkinlikler ve acil servislerin önündeki yığılmalar olduğunu vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Filyasyon ekibimizi 150'ye hatta ihtiyaç olduğunda 160'lara kadar çıkardık. Filyasyon saatimizi 29 saatten 10 saatin altına indirdik. Diğer bir sıkıntımız da test kapasitemiz sınırlıydı. 1000 civarında olan sayıyı 3 bin bandına çıkardık. Hastanın hastaneye gelmemesi, evinde karşılanması için bir çağrı merkezi kurduk. 24 saat esasına göre 70 kişi anlık olarak görev yapıyor. Sağlık personelinin yanı sıra sağlık meslek öğretmenleri ve doktorlarımız da görev yapıyor. Bir vatandaşımızın çağrısına cevap verilip ihtiyaç halinde evine doktor gönderiliyor. Muayenesi, testi yapılıyor ya da hastaneye sevk edilmesi gerekiyorsa 112 ambulansıyla hastaneye alınıyor. Biz hastanenin önündeki yığılmayı 2 binden 500'e düşürdük. Alınan bu tedbirlerle sonuç alınmaya başlandı. Hastanede yatan entübe yoğun bakım sayılarımızda yüzde 50 azalma yaşandı."

Kısa süre önce durumu ağır olmayan hastaların takibinin evde yapıldığını, kriz merkezindeki nöbetçi doktorların da hastayı evde muayene ettiğini dile getiren Bilmez, numunelerin evlerden alındığını, ihtiyaç duyulması durumunda hastanın ambulansla hastaneye götürülerek toplu taşıma araçlarına binmesinin önüne geçildiğini anlattı.

Hastanelerde Kovid-19 hastaları için ayrılan 149 yoğun bakım yatağına ilaveten 170 yatak daha hazırlamaya başladıklarını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üzerinde durduğumuz diğer konu ise izole edilen kişilerin evinden takibi. Bunları bu çağrı merkezi üzerinden 24 saat takip ediyoruz. Emniyet, Jandarma ve mahalle denetim ekiplerimiz bunun takibini yapıyor. Buna rağmen 170'e yakın kurallara uymayan izolasyon kurallarını ihlal eden kişiyi resmi kurumların girişinde, yol arama noktalarında, çarşı denetimlerimizde yakaladık. Onları da yurda yerleştirdik. Bu tedbirler sayesinde ciddi bir sonuç almaya başladık. Van halkından talebimiz kurallara uymalarıdır. Toplu etkinliklerden bir süre daha uzak durmaya çalışacağız."

Son dakika! Van'daki vaka sayısı kontrol altına alındı
Son dakika! Van'daki vaka sayısı kontrol altına alındı
Son dakika! Van'daki vaka sayısı kontrol altına alındı
Son dakika! Van'daki vaka sayısı kontrol altına alındı

Kurban Bayramı, Fahrettin Koca, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Van'daki vaka sayısı kontrol altına alındı - Son Dakika

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