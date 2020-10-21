Van Dijk'ın yerine stoperde oynayan Fabinho'nun çizgiden çıkardığı top maça damga vurdu - Son Dakika

Van Dijk'ın yerine stoperde oynayan Fabinho'nun çizgiden çıkardığı top maça damga vurdu

21.10.2020 23:38

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Ajax karşısında Klopp tarafından van Dijk'ın yerine stoperde değerlendirilen Fabinho'nun çizgiden çıkardığı top maça damga vurdu. Brezilyalı futbolcunun bu müdahalesi sosyal medyada gündem oldu.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-0 Liverpool'un üstünlüğüyle giderken 44. dakikada gelişen Ajax atağında topu çizgiden çıkaran Fabinho, mutlak golü önledi.

Fabinho'nun bu müdahalesi sosyal medyada gündem oldu. İngiliz taraftarlar Brezilyalı futbolcunun performansına duyduğu hayranlığı belirtti. Bir futbolsever, "Şu anda hangi pozisyon Fabinho çünkü onu tam anlamıyla şu anda kesinlikle her şey ve her yerde görüyorum. Vay be ne oyuncu" ifadesini kullanırken, bir başkası "Fabinho harika" paylaşımında bulundu.

Van Dijk'ın yerine stoperde oynayan Fabinho'nun çizgiden çıkardığı top maça damga vurdu

KLOPP, ORTA SAHADAN STOPERE DEVŞİRDİ

Orta saha bölgesinde oynayan Fabinho, ligde oynanan Everton maçında ciddi bir şekilde sakatlanan savunma oyuncusu Virgil van Dijk'ın yerine Klopp tarafından stoperde görevlendirildi.

Van Dijk'ın yerine stoperde oynayan Fabinho'nun çizgiden çıkardığı top maça damga vurdu
Van Dijk'ın yerine stoperde oynayan Fabinho'nun çizgiden çıkardığı top maça damga vurdu

LIVERPOOL TEK GOLLE KAZANDI

Liverpool, karşılaşmadan Nicolas Tagliafico'nun 32. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Van Dijk'ın yerine stoperde oynayan Fabinho'nun çizgiden çıkardığı top maça damga vurdu

Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van Dijk'ın yerine stoperde oynayan Fabinho'nun çizgiden çıkardığı top maça damga vurdu - Son Dakika Spor

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