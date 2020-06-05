VAN Dr. Öğretim üyesi Atıcı: İnci kefali korunmazsa, nesli tükenebilir - Son Dakika

VAN Dr. Öğretim üyesi Atıcı: İnci kefali korunmazsa, nesli tükenebilir

Dr. Öğretim üyesi Atıcı: İnci kefali korunmazsa, nesli tükenebilirVAN Gölü'nün endemik balık türü olan inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara yaptığı göç, devam ediyor.

Dr. Öğretim üyesi Atıcı: İnci kefali korunmazsa, nesli tükenebilir

VAN Gölü'nün endemik balık türü olan inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara yaptığı göç, devam ediyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, binlerce insana ekmek kapısı olan ve kentin ekonomisine büyük katkı sunan inci kefalinin korunması için vatandaşların, kaçak balık avlayanları ilgili kurumlara ihbar etmesini, aksi takdirde ileriki yıllarda neslinin tükeneceğini söyledi.

Van Gölü ve bölgenin ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğu görsel bir şölen sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece-gündüz denetim yapıyor. İnci kefali balığının yumurtlama göçü sırasında yaşanan olumsuzluklar da Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli kontrol edilmeye çalışılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma, Asayiş Bot Timleri ekipleri, kaçak balık avlayanlara karşı 7/24 nöbet tutuyor.

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ataman Atıcı, Van Gölü'nün etrafında birçok akarsuyun bulunduğunu ve endemik inci kefalinin bu akarsulara göç ettiğini belirterek, "İnci kefali hem ülkemiz, hem de Van bölgemiz için oldukça değerli bir balık türümüz. Yerli ve yabancı bir çok bilim insanı bu balık üzerinde sürekli çalışmalar yapmakta. Günümüzde Van Gölü etrafındaki yerleşim yerinde olan birçok vatandaşımız geçimini inci kefali ile sağlamakta. Özellikle bu yasak avlanma dönemini bir an önce bekliyorlar. Çünkü avcılık, ciddi bir gelir kaynağı onlar için. Bu nedenle balık stoğomuzu, balıkçılık potansiyelimizi düzgün bir şekilde kullanmamız lazım ki; vatandaşlarımızın bir sonraki yıllarda da gelir kapısının devam etmesinin sağlanması gerekir. Bu noktada en önemli şeylerin başında kaçak avcılık geliyor. Üreme dönemi süresince. Akarsularda ve diğer tatlı sularda inci kefalleri rahatlıkla yakalanabiliyor. Bu noktada kolluk kuvvetlerimiz ve il Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerimiz elinden gelen bütün desteği sağlamaktalar. Gece gündüz birçok su kaynağında inci kefali için nöbet tutulmakta. Gerektiğinde kaçak avcılık yapanlara cezai işlemler uygulanmaktadır. Tabi bunun olması gerekir. Çünkü, inci kefalinin bu dönemde üremeye ihtiyacı var. Neslinin devam ettirebilmesi için bu dönemde avlanmaması gerekiyor."

KAÇAK AVCILIĞI ENGELLEYEMEZSEK, TEHDİT OLUŞTURABİLİR

Dr. Öğretim Üyesi Atıcı, bazı vatandaşların yasak dönemi olmasına rağmen inci kefalini avladıklarını da belirterek, "Yasak dönemi boyunca birçok kez kaçak avcılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Birçok uyarı ve söylemlerde bulunmamıza rağmen maalesef kaçak avcılık günümüzde devam ediyor. Bu noktada vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Kaçak avcılık yapanları, ilgili kurumlara şikayet etmelerini istiyoruz. Van Gölü, kendi su yapısıyla beraber inci kefali turizm için oldukça gözde bir noktada. Birçok insan üreme döneminde inci kefalini izlemeye geliyor. Böyle markalaşmış türümüzü elimizden geldiğince korumamız gerekiyor. Bu noktada üniversite olarak biz de yaptığımız bilimsel çalışmalarla zaman zaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri ekiplerimizle beraber yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Balıkçı kesimi şu aşamada teknelerini bakıma alıp, doğal olarak bekliyorlar. Bu süreçte diğer işleriyle uğraşıyorlar. Yasağın sona ermesiyle beraber inci kefali avlayabilirler. Yasak döneminde avlanmasına kesinlikle izin vermiyoruz. Kaçak avcıları ilgili kurumlara şikayet ediyoruz. Ancak bu şekilde bu türün devamını sağlayabiliriz. Kaçak avcılığı engelleyemezsek bu bizim için gelecek yıllarda bir tehdit oluşturabilir. Nesli tükenebilir. Bu anlamda vatandaşlarımızın da bu türe sahip çıkması gerekir. İnci kefaline sahip çıkalım ki, neslini korumuş olalım."

İNCİ KEFALİ, BİRÇOK İNSANIN EKMEK KAPISI

Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde yaşayan Musa Bolava ise inci kefalin Van için bir marka olduğunu söyleyerek, "İnci kefali, Van Gölü'nün gözde balığıdır. Kışın bizim geçim kaynağımız oluyor. Yasak olmayan dönemde teknelerimizle göle açılıp balık avlıyoruz. Kaçak avcılar, yasak döneminde geceleri yakalanıyorlar. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Çünkü bu şekilde devam ederse bu balığın nesli tükenebilir. Bizim mahallemizin kışın geçim kaynağı bu. Bunun için yetkililere sesleniyorum. Özellikle yasak döneminde balığın avlanmasını önlesinler. Kaçak balık avlayanları ihbar edenler var. Ama biz bilmiyoruz. Ben denk gelmedim. Ama bu mahallemizde gece kaçak avcıların yakalandıklarını biliyoruz. Böyle devam ederse balığın nesli tükenir. Lütfen inci kefaline sahip çıkalım, kaçak avlayanları da ihbar edelim" dedi.

VAN Dr. Öğretim üyesi Atıcı: İnci kefali korunmazsa, nesli tükenebilir

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN Dr. Öğretim üyesi Atıcı: İnci kefali korunmazsa, nesli tükenebilir - Son Dakika

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