Van Edremit Belediyesinden BESYO hazırlık kursları - Son Dakika

Van Edremit Belediyesinden BESYO hazırlık kursları

Van merkez Edremit Belediyesi hizmet ve sosyal çalışmalarıyla kentte ilklere imza atmaya devam ediyor.

Van Edremit Belediyesinden BESYO hazırlık kursları, System.String[]

Van merkez Edremit Belediyesi hizmet ve sosyal çalışmalarıyla kentte ilklere imza atmaya devam ediyor.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla ilçede yenileme çalışmaları dur durak bilmeden sürdürülürken, 13 ilçe içinde yapılan etkinlik ve farklı hizmetlerle kentte ilklere de imza atmaya devam ediyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu hazırlık kursları ile kentte bir ilke daha imza atan Edremit Belediyesi kayıtların başladığını duyurdu. Edremit Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölgede ilk, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) hazırlık kurslarımız 22 Haziran'da başlıyor. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, rekreasyon, spor yöneticiliği bölümü kayıtlarımız başlamıştır. Geç kalmayın" ifadeleriyle yer verildi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van Edremit Belediyesinden BESYO hazırlık kursları - Son Dakika Spor
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