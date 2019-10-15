Son Dakika Haberleri: Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı

Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı

32 dakika önce

Van Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındıErciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin gözaltına alındı.

Van Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin gözaltına alındı.

Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız Çetin, Bekir Yıldız, Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:29 Kaynak: DHA
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