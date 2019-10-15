Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı
32 dakika önce
Van Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındıErciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin gözaltına alındı. Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:29 Kaynak: DHA
Son dakika: Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, terör suçlamasıyla gözaltına alındı New York Times'ın iddiasına göre ABD ile Türkiye'nin müttefikliği fiilen bitebilir YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira'nın ruh halinin belirlenmesi için günlüğü incelenecek