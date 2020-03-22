VAN Evden çıkmadı, ihtiyacı malzemeleri zabıta getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel VAN Evden çıkmadı, ihtiyacı malzemeleri zabıta getirdi - Son Dakika

VAN Evden çıkmadı, ihtiyacı malzemeleri zabıta getirdi

7 saat önce

Evden çıkmadı, ihtiyacı malzemeleri zabıta getirdiVAN'ın Erciş ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamnıda alınan karar doğrultusunda evden çıkamayan Ahmet Taş'ın (69), ihtiyaçlarını belediye zabıta ekipleri karşıladı.

Evden çıkmadı, ihtiyacı malzemeleri zabıta getirdi

VAN'ın Erciş ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamnıda alınan karar doğrultusunda evden çıkamayan Ahmet Taş'ın (69), ihtiyaçlarını belediye zabıta ekipleri karşıladı.

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara dışarı çıkma yasağı getirildi. Van'ın Erciş ilçesinde bu kapsamda dışarı çıkamayanlar, ihtiyaçlarını Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine iletmeye başladı. Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Ahmet Taş da, ihtiyaçlarının karşılanması için zabıta ekiplerini aradı. Maske ve eldiven takarak önlem alan zabıta ekipleri, marketten aldıkları malzemeleri Taş'ın evine bıraktı. Taş, ihtiyaçlarını evine kadar getiren zabıta ekiplerine teşekkür etti.

VAN Evden çıkmadı, ihtiyacı malzemeleri zabıta getirdi

Ahmet Taş, Zabıta, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:31 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkari halkı çağrılara uydu, caddeler boş kaldı
68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün         
12:38
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm         
11:50
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor         
11:45
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı         
09:55
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 22:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VAN Evden çıkmadı, ihtiyacı malzemeleri zabıta getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]