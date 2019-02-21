Son Dakika Haberleri: Van Gogh'un Eserleri Paris'teki Dijital Sergide Ziyaretçilere Sunuluyor

Van Gogh'un Eserleri Paris'teki Dijital Sergide Ziyaretçilere Sunuluyor

1 saat önce

Dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un eserleri Paris'te dijital sergide ziyaretçilere kapılarını açıyor.

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Dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un eserleri Paris'te dijital sergide ziyaretçilere kapılarını açıyor. Hollandalı ressamın 'Yıldızlı Gece' gibi meşhur tabloları ışık ve ses efektleri verilerek 22 Şubat'tan itibaren sanat severlere sunulacak
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:58 

Vincent Van Gogh, Paris, Dünya
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