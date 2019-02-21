Van Gogh'un Eserleri Paris'teki Dijital Sergide Ziyaretçilere Sunuluyor
1 saat önce
Dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un eserleri Paris'te dijital sergide ziyaretçilere kapılarını açıyor.
Dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh
'un eserleri Paris
'te dijital sergide ziyaretçilere kapılarını açıyor. Hollandalı ressamın 'Yıldızlı Gece' gibi meşhur tabloları ışık ve ses efektleri verilerek 22 Şubat'tan itibaren sanat severlere sunulacak
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:58
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