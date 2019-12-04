Son Dakika Haberleri: Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eserinin 450 bin mozaik parçayla tablosu yapıldı
Son Dakika Güncel Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserinin 450 bin mozaik parçayla tablosu yapıldı - Son Dakika

Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eserinin 450 bin mozaik parçayla tablosu yapıldı

6 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde iki ressam Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı eseri, 450 bin mozaik parça kullanarak tablo haline getirildi.

Van Gogh'un

Mersin'in Mezitli ilçesinde iki ressam Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı eseri, 450 bin mozaik parça kullanarak tablo haline getirildi.

Mezitli Belediyesi öncülüğünde, ressamlar Melikşah Yıldırım ve Arzu Koraltan tarafından hazırlanan tablo, Demokrasi Meydanı yanında bulunan Sanat Durağı'nda sergilendi.

Ressam Arzu Koraltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayı Mezitli Belediyesi için gönüllü olarak yaptıklarını belirtti.

Eseri 3,5 ay içerisinde yaptıklarını ifade eden Koraltan, "Yıldızlı Gece adlı eseri yapmak için 8 milimetrelik mozaik taşlarla çalıştık. Ortalama 450 bin kadar taş kullandık. Bu çalışmada 15 kadar farklı renkte taş kullanıldı." diye konuştu.

Demokrasi Meydanı, Melikşah, Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:24 Kaynak: AA
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