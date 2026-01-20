Van Gölü'nde Yaban Hayvanları Kar Yağışından Etkilendi - Son Dakika
Van Gölü'nde Yaban Hayvanları Kar Yağışından Etkilendi

20.01.2026 12:16
Zorlu kış koşullarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları YYÜ Merkezinde tedavi ediliyor.

Van Gölü Havzası'nda zorlu kış şartlarına tutunamayan, yeterli beslenemediği için bitkin düşen hayvanlar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde misafir ediliyor.

Sulak alanları ve geniş coğrafyasıyla yaban hayatının hareketli olduğu Van Gölü Havzası'nda aniden başlayan ve günlerdir etkili olan kar yağışı birçok yaban hayvanını olumsuz etkiliyor.

Yaşam alanlarının beyaz örtüyle kaplanmasından dolayı yiyecek bulamayan, doğa şartlarına tutunamayan, kış uykusuna yatmayan, karın parıltısından dolayı gözleri etkilenen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri ve duyarlı vatandaşlar tarafından merkeze getiriliyor.

Burada koruma altına alınan hayvanların hem beslenmeleri hem de tedavi edilerek tekrar doğal yaşam alanlarına dönmeleri sağlanıyor.

Son günlerde etkili olan yağışların ardından oklu kirpi, dağ keçisi, kızıl akbaba, sakallı akbaba, kaya kartal, şahin, puhu ve farklı türden kuşlar merkeze getirilerek tedavi altına alındı.

"Merkezimize yıl boyunca yaban hayvanları gelmekte"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, merkezlerine yıl boyunca her türden yaban hayvanının geldiğini söyledi.

Son günlerde kar yağışının birden bastırmasıyla yaban hayvanlarının zorluk yaşadığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Merkez olarak Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgileniyoruz. Doğal hayat ve yaban hayvanlarıyla ilgili çalışma yapan kurumlarla koordinasyon sağlayarak doğal hayatın bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütüyoruz. Merkezimize yıl boyunca yaban hayvanları gelmekte. Bu yaban hayvanlarının tedavisini yapıp tekrar doğaya kazandırmaktayız. Genellikle mevsime bağlı olarak kışın yaban hayvanları da geliyor. Bölgemizde bu yıl kışın geç gelmesi ve yağışın aniden bastırmasıyla hayvanlar etkilendi."

Yaban hayvanlarının genellikle bu yağışlara, meteorolojik olaylara önceden hazırlıklı olduğunu dile getiren Aslan, "Bölgemizde bulunan göçmen kuşlar, yani sıcak mevsimde gelen allı turnalar, telli turnalar, ördekler buradan kış gelmeden bir meteoroloji uzmanı gibi göç ettiler ama yerleşik olan ayı, çakal, tilki, oklu kirpi, keklik gibi hayvanlar burada bulunuyor." dedi.

"Hayvanları tedavi edip aldığımız yere bırakacağız"

Kar yağışıyla bölgede kalan hayvanların bazı zorluklarla karşılaştığını ifade eden Aslan, kar yağışının aniden bastırmasına bağlı olarak yiyecek problemlerinin baş gösterdiğini anımsattı.

Hayvanların tedavileri ve bakımlarıyla yakından ilgilendiklerini anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Kar yağışına bağlı olarak çeşitli sebeplerle doğada tutunamayan, kış uykusuna yatmayan veya hastalıklı olan yaban hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerden tedavi amacıyla bize getiriliyor. Son haftalarda oklu kirpi, dağ keçisi, kızıl akbaba, sakallı akbaba, şahin, gündüzleri görmeyen, karın parıltısından gözleri etkilenen baykuşlardan puhu ve kulaklı orman baykuşu merkezimize geldi. Merkezimizdeki hayvanları tedavi edip rehabilitasyonunu yapıp tekrar aldığımız yere bırakacağız. Eğer yaban hayvanında doğaya dönemeyecek bir kayıp meydana geldiyse onları da bahçemizde kendilerine uygun ortamda misafir edeceğiz."

Kaynak: AA

