Van Gölü "Van Gölü İnci Kefali Stoğunun İzlenmesi" projesi - Son Dakika

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından başlatılan "Van Gölü İnci Kefali Stoğunun İzlenmesi" projesi kapsamında geniş kapsamlı hidroakustik sörvey çalışması gerçekleştirildiği bildirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)'in destekleriyle Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından "Van Gölü İnci Kefali Stoğunun İzlenmesi" projesi 4 yıl önce başlatıldı. Devam eden proje kapsamında 2020 sonbahar çalışmaları tamamlandı. 4 yıldır Van Gölü'ndeki inci kefali avcılığına dair rutin olarak toplanan biyolojik örneklere ve avcılık filosunun yapısına dair verilere ilaveten bu yıl ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile ortak geniş kapsamlı bir hidroakustik sörvey gerçekleştirildiği aktarıldı.

Görev sahalarındaki 21 ile hizmet etmeye ara vermeden devam ettiklerini belirten Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, Van'daki görevin 15 gün sürdüğünü ve oldukça yorucu, ancak bir o kadar verimli geçtiğini kaydetti.

-İHA-