Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Tunceli Hozat Kaymakamlığından Van Muradiye Kaymakamlığına ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Melih Aydoğan, görevine başladı. Kaymakam Aydoğan, ilçe protokolü tarafından karşılanmasının ardından kurum amirleri ile birlikte 2022 yılı şube toplantısı gerçekleştirildi. - VAN

Kaynak: İHA

Muradiye, Aydoğan, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muradiye'nin yeni kaymakamı göreve başladı - Son Dakika

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