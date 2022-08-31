Gevaş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Gevaş'ta trafik kazası: 3 yaralı

31.08.2022 18:59
Gevaş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban mevkiinde meydana geldi. Tatvan istikametinden Van'a seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DJA 263 plakalı Fiat Egea marka otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye, sağlık ekipleri, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar görevliler tarafından çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Balaban, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gevaş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gevaş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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