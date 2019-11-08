Son Dakika Haberleri: Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında
Son Dakika Güncel Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında

Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında

7 saat önce

VAN'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan, terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında, System.String[]

VAN'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan, terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeli Şubesi ekipleri, bu sabah erken saatlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütünün propagandası yapmak soruşturmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözalıtna alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Polis ekipleri İpekyolu Belediye binasındaki  aramalarını ise sürdürüyor.


Halkların Demokratik Partisi, Azim Yacan, İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zazaca konuşma Meclis'i karıştırdı! Milletvekillleri, HDP'li vekile tepki gösterdi
HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 15:18:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]