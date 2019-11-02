Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

Van'ın Saray ilçesinde terör soruşturmasında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman'ın yerine Kaymakam Mehmet Halis Aydın, "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Saray Belediye Bas¸kanı Duman'ın "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olmak" suc¸undan 4. Agˆır Ceza Mahkemesinde yargılanmasının devam ettiği bildirildi.

Duman'ın Van Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca yu¨ru¨tu¨len soruşturma kapsamında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olmak" ve "tero¨r örgu¨tu¨ propagandası yapmak" suc¸lamasıyla go¨zaltına alındıgˆı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saray Belediye Bas¸kanı Caziye Duman, hakkında devam eden adli is¸lem su¨rec¸leri ve Van Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca yu¨ru¨tu¨len 2018/23839 sayılı sorus¸turma dosyası kapsamında go¨zaltına alınmıs¸ olması go¨z o¨nu¨nde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlıgˆımızın 1 Kasım 2019 tarihli onayı ile gec¸ici bir tedbir olarak go¨revinden uzaklas¸tırıldı. Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca, yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın 'Saray Belediye Bas¸kan Vekili' olarak go¨revlendirildi."