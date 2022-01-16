Şemdinli'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 1064 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Hakkari

Kentte iki gündür etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 328 köy ve mezra yolu kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Şemdinli- Derecik kara yolu, Yüksekova-Şemdinli kara yolunun 20-50. kilometreleri ile Dağlıca kara yolunun 22-54. kilometreleri arasının yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Vatandaş ile esnaf da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.