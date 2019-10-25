Van tıbbi atıkları yerinde dezenfekte etmek için cihaz üretildi

Tıbbi atıkları yerinde dezenfekte etmek için cihaz üretildi

Van'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren firma, Türkiye'de ilk kez mikrodalga teknolojisiyle hastanelerdeki tıbbi atıkları yerinde dezenfekte eden cihazın üretimine başladı. Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, Türkiye'deki hastanelerde tıbbi atıklar toplanıyor ve araçlarla dezenfekte yapılacak yerlere götürülüp otoklav sistemiyle bertaraf ediliyor. Bunun ciddi maliyeti var. Girişimcimiz bu cihazın patentini, İSO ve CE belgesini aldı. Bu cihaz sadece tıbbi atıkları değil maliyetleri de bertaraf eden bir cihaz dedi.

Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin euro fon sağlandı. Sağlanan destekle hayata geçen 'Van İŞGEM büyüyor' projesiyle 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'de, özellikle yabancı girişimciler rağbet göstermeye başladı. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren yabancı bir girişimci olan Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, mikrodalga teknoloji kullanarak tıbbi atıkları dezenfekte eden bir cihaz geliştirdi. Forjlaley'in 3 yıl süren AR-GE çalışmasıyla tasarladığı cihaz ile hastaneden çıkan tıbbi atıkların yerinde dezenfekte edilmesi amaçlandı.

TIBBI ATIKLARA YERİNDE DEZENFEKTE

Cihazı tasarlayan Dr. Fojlaley, Bu cihaz mikrodalga teknolojisiyle hastaneden çıkan tıbbi atıkları tamamen bertaraf edip dezenfekte ediyor. 3 yıl önce AR-GE işlerine başlayıp tasarımlarını yaptık. Daha sonra deneylerini yaptık. ve daha sonra üretimine başladık. Türkiye'de bu cihazın aynısından yok. Uluslararası patentini aldık. Dünyada sadece Avusturya'da mikrodalga teknolojisiyle tıbbi atıkları bertaraf ediyorlar. Ama onlar sudan da yardım alıyorlar. Bizimki ise sadece elektrik ve mikrodalga ile bu işi yapıyor. Enerji tüketimi de az oluyor. Bu teknolojide tıbbi atıkları dezenfekte oluyor. Cihazın kullanması da çok kolaydır. Yani özel bir operatöre ihtiyaç yoktur. Her şey otomatik kendisi yapıyor. Tıbbi atıklar 60 dakikada dezenfekte oluyor dedi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİYOR

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik de, geçen yıldan itibaren kriterlerini değiştirdiklerini ve artık Van İŞGEM'de sıradan üretimlerin yerine yenilikçi, inovatif, teknolojik üretim yapan, katma değeri yüksek ürün ve ihracat değeri yüksek olan girişimlere yer vermeye karar verdiklerini söyledi. Gedik, Türkiye'de üretilmeyen daha doğrusu dünyada üretilmeyen sadece Avusturalya'da benzer bir cihaz. Tıbbi atık cihazını girişimcimiz burada birtakım çalışmalar yaptıktan sonra burada üretimine başladı dedi.

BAKANLIKLA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Gedik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de bağlantıda olduklarını belirterek şunları söyledi Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi için yeni geliştirdiğimiz bu cihazın kullanılabilmesi için yasal alt yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla ilgli de bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde şu an Türkiye'de, Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına göre bir program çerçevesinde tıbbi atıkların dezenfektesi söz konusu. Bu otoklav cihazlarıyla yapılıyor. Bunun maliyeti çok fazla bütün hastaneler için. Bu cihazla neredeyse sıfır maliyetle tıbbi atıkları dezenfekte imkanları olacak.

MALİYETLERİ DE BERTARAF EDECEK

Gedik, Türkiye'deki hastanelerde tıbbi atıkların toplanıp araçlarla belli yerlere götürülüp dezenfektesinin yapıldığını belirterek, Bunun ciddi maliyeti var. Hem hastanelere hem sağlık kuruluşlarına. Bu cihazla tıbbi atığın olduğu kendi yerinde bertaraf etme söz konusu. Bu da neredeyse sıfır maliyetle sağlık kuruluşlarının tıbbı atıklarını normal atığa dönüştürme imkanı sağlıyor bu cihaz. Ayrıca yine bu cihazın ardından dezenfekte edilip normal atığa dönüştürülen tıbbi atıklar parçalanarak küçültülüyor. Girişimcimiz bu cihazın patentini, İSO ve CE belgesini aldı. Bu cihaz sadece tıbbi atıkları değil maliyetleri de bertaraf eden bir cihaz dedi.