Van TSO'dan sosyal sorumluluk örneği - Son Dakika

Van TSO'dan sosyal sorumluluk örneği

20.11.2020 15:12
Van TSO'dan sosyal sorumluluk örneği, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) sosyal sorumluluk kapsamında kentteki kamu hastanelerine, Kızılay Şubesine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına örnek teşkil edecek destekte bulundu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) sosyal sorumluluk kapsamında kentteki kamu hastanelerine, Kızılay Şubesine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına örnek teşkil edecek destekte bulundu.

Van TSO Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Kızılay Van Şubesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; bebek maması, bebek bezi, oyunca, giyim ve kitap desteği sağlandı. Sosyal sorumluluk kapsamında yardıma muhtaç vatandaşlara da gıda kolisi desteği yapıldı.

Gerçekleştirilen destekleri Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen ve Genel Sekreter Cengiz Aras, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi yetkililerine teslim etti. Sosyal sorumluluk kapsamında Van TSO desteklerinin devam edeceğini ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi Görsel Görmen'e, kamu hastaneleri ve diğer kurum kuruluş yetkilileri teşekkür etti. - VAN

Van TSO'dan sosyal sorumluluk örneği
Van TSO'dan sosyal sorumluluk örneği
Van TSO'dan sosyal sorumluluk örneği
Van TSO'dan sosyal sorumluluk örneği
Van TSO'dan sosyal sorumluluk örneği

Yönetim Kurulu, Kızılay, Kamu, Van, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Van TSO'dan sosyal sorumluluk örneği - Son Dakika


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