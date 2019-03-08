Son Dakika Haberleri: Van Uçurumdan Yuvarlanan Taksideki 2 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Van Uçurumdan Yuvarlanan Taksideki 2 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan taksi, 10 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak ters döndü.

Van Uçurumdan Yuvarlanan Taksideki 2 Kişiyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan taksi, 10 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak ters döndü. Kazada takside sıkışan 2 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye ile Erciş ilçeleri arasında bulunan Karahan Kavşağı'nda meydana geldi. Muradiye ilçesinden Erciş yönüne giden Mehmet Ali Uçar (34) yönetimindeki 04 T 025 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Kazada, takside sıkışan sürücü Uçar ve Mehmet Şerif Aydemir (51), çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alınırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:56 Kaynak: DHA

Muradiye, İtfaiye, Van, Güncel
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