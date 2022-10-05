Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi - Son Dakika
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Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

05.10.2022 22:22
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 8 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 8 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5 Ekim tarihinden geçerli 12 Ekim tarihi de dahil olmak üzere 8 gün süre ile gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

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Kaynak: AA

Van Valiliği, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi - Son Dakika
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