Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi - Son Dakika

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 16 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi, System.String[]

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 16 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ve koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde 20 Eylül tarihinden geçerli 05 Ekim tarihi de dahil olmak üzere 16 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanun'un 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

Açıklamada, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlandığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, Van Valiliği, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 21:55 - Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi - Son Dakika

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