Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in aile ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez 122 yaşındaki Emine Baytar'ı evinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ile Baytar'ın Edremit ilçesindeki evine gitti.

Baytar'ın yakınları tarafından karşılanan Bilmez ile beraberindekiler, aile fertleriyle bir süre sohbet etti, Baytar'ın sağlığı ve ailesinin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ailesi, Bilmez ve beraberindekilere teşekkür etti.