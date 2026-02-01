Van ve Çevresinde 278 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

Van ve Çevresinde 278 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van ve Çevresinde 278 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
01.02.2026 11:36
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 278 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekipler çalışıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 278 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 33 mahalle ve 45 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, akarsuların Van Gölü'ne dökülen noktalarında buz tabakası oluştu.

Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi sahilinde kıyıdaki bir tekne, kar örtüsü ve buz tabakası arasında kaldı. Tekne ve Van Gölü kıyıları dronla görüntülendi.

Hakkari

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar nedeniyle 59 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Taşbaşı köyü ve Şine Köprüsü yakınlarına da çığ düştü.

Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, 2 noktadaki kar yığınlarını temizledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından yolu tekrar ulaşıma açtı.

Muş

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde bulunan 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Geceden bu yana kentte aralıklarla kar yağışının etkili olduğunu kaydeden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için en kısa sürede yolları açacaklarını kaydetti.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle kentte 100 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü dile getiren Kurtkan, köy yollarında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yaptı.

Kaynak: AA

