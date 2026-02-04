Van ve Hakkari'de Karla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van ve Hakkari'de Karla Mücadele

04.02.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 yerleşime ulaşılamıyor.

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentte kar ve tipi nedeniyle 40 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar ve sis yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü yüksek kesimlerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ve Karayolları ekipleri ana arterlerde çalışma yaptı.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 6 köy 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Van kara yolunda çığların düştüğü noktalarda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Bitlis

Kentte kar nedeniyle yolu kapanan 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kurtkan, ulaşımın aksamaması için köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını ifade etti.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı kapanan 8 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirtti.

Açtıkları köy yollarında genişletme çalışması yaptıklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana caddelerde ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Acil Durum, Hakkari, Ulaşım, Güncel, Bitlis, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van ve Hakkari'de Karla Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk’a büyük şok X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek Elon Musk'a büyük şok! X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday
Epstein’in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü Epstein'in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:09:15. #7.11#
SON DAKİKA: Van ve Hakkari'de Karla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.