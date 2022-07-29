Van'da tıbbi, aromatik bitki hasadı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da tıbbi, aromatik bitki hasadı yapıldı

29.07.2022 19:15

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde görevli akademisyenler tarafından yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler hasat edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde görevli akademisyenler tarafından yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler hasat edildi.

Kampüs yerleşkesinde 10 dönümde kurulan bahçede yapılan hasada katılan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bahçede 300 farklı aromatik ve tıbbi bitki yetiştirildiğini söyledi.

Amaçlarının tarım ve hayvancılık bölgesi olan Van'da ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

"Bu yıl üçüncü hasat bayramını gerçekleştiriyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik. Amacımız çiftçilerimize destek olmak. Burada ekinezya, lavanta, sarı kantaron, melisa ve adaçayı gibi çeşitler var. Çiftçilerimize, muhtarlarımıza, bu bitkilerin ekim ve hasadını anlatıyoruz. Çok güzel ve örnek bir bahçe oldu. Üniversitemizin tanıtımına da önemli katkı sağlıyor. Fotoğrafseverler burada güzel kareler yakalıyorlar. Her ay farklı bitkiler yetişiyor, farklı bir güzelliğe bürünüyor."

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk de 8 yıl önce birkaç bitkiyle üretime başladıkları bahçede şu an 300 farklı bitkinin yetiştiğini dile getirdi.

Ekonomik değeri olan bitkileri yetiştirmeye özen gösterdiklerini belirten Tunçtürk, "Bahçemiz geofit ile tıbbi ve aromatik şeklinde iki bölümden oluşuyor. Muhtarlarımızı, çiftçileri davet ederek, bitkilerin üretimi hakkında bilgilendiriyoruz. Geçen hafta yaklaşık 400 kişi bahçemizi ziyaret etti. Özellikle otlu peynirde kullanılan ve tükenme tehlikesi altındaki otları burada koruma altına aldık." dedi.

Konuşmaların ardından hasat yapıldı.

Programa, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Tarım İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, akademisyenler, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

YORUMLAR
500
Vali Balcı, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı Vali Balcı, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da tıbbi, aromatik bitki hasadı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
22:57 Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi
22:50 Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi!
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim
21:41 Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 01:19:32. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da tıbbi, aromatik bitki hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement